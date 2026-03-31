L'Avellino si prepara alla prossima partita di campionato, con la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Pasqua contro il Palermo, allenato da Filippo Inzaghi. La squadra lavora per affrontare una sfida che si presenta come una tappa importante nel prosieguo della stagione. La squadra si concentra sui dettagli tecnici in vista dell'incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti Ripresa dei lavori in casa Avellino con lo sguardo rivolto alla delicata trasferta di Pasqua contro il Palermo di Filippo Inzaghi. La seduta pomeridiana al “Partenio-Lombardi” ha fornito indicazioni importanti a mister Davide Ballardini, tra rientri preziosi in difesa e qualche grattacapo nel pacchetto portieri. La notizia più positiva della giornata riguarda il reparto arretrato. Lorenco Simic e Marco Sala sono tornati stabilmente in gruppo. In particolare, il terzino ha smaltito il lavoro differenziato degli ultimi giorni, partecipando regolarmente alla partitella a metà campo. Resta ancora fuori, invece, Filippo Reale: il difensore scuola Roma prosegue nel suo percorso di recupero dall’infortunio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino tra certezze e problemi: Ballardini prepara la sfida di Palermo

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