Il Bologna ha raggiunto i quarti di Europa League dopo aver battuto la Roma ai supplementari, in una partita ricca di emozioni e gol. Al termine dei regolamentari, il punteggio era di 3-3, e la sfida si è conclusa con la rete decisiva di Cambiaghi durante i tempi supplementari. La partita si è giocata all’Olimpico, davanti a un pubblico che ha assistito a un match intenso e spettacolare.

Splendida partita all'Olimpico: 3-3 al 90°, poi ai supplementari decide la rete di Cambiaghi ROMA - Sette gol, spettacolo e bel calcio. Alla fine a far festa è il Bologna che espugna l'Olimpico e conquista i quarti di finale di Europa League, competizione che la Roma saluta a testa alta e con qualche rimpianto. I rossoblù, dopo l'1-1 del Dall'Ara, piegano i giallorossi ai supplementari per 4-3 nel derby di coppa al termine di un match dalle infinite emozioni. Ospiti avanti con Rowe (22') e subito riacciuffati da N'Dicka (32'). Nel finale di frazione Bernardeschi dal dischetto riporta avanti gli ospiti e Castro firma il tris al 58'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna ai quarti di Europa League, Roma ko ai supplementari

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