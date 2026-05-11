A Bologna è stato presentato in anteprima mondiale il progetto Olympia, un’opera che mette in scena un’interazione tra un uomo e un’intelligenza artificiale. La rappresentazione esplora il rapporto tra una persona e una moglie robotica, sollevando domande sulla possibilità di innamorarsi di un’IA. Durante lo spettacolo, la ginoide Olympia si rivolta contro il suo creatore, portando alla luce i conflitti tra tecnologia e umanità.

? Punti chiave Come può un uomo innamorarsi di una moglie robotica?. Perché la ginoide Olympia decide di ribellarsi al suo creatore?. Cosa accade quando l'intelligenza artificiale manifesta desideri propri?. Quanto costano i biglietti per questo debutto mondiale a Bologna?.? In Breve Rappresentazioni il 15, 17 e 19 maggio presso il Teatro Comunale di Bologna.. Cast include Isidora Moles, Jean Paul Dupont, Silvia Beltrami, Stefan Astakhov ed Eugenio Di Lieto.. Prezzi biglietti tra 10 e 90 euro con sconti per studenti e over 65.. Regia di Tommaso Franchin e direzione musicale affidata a Riccardo Frizza.. Il Teatro Comunale Nouveau di Bologna ospiterà il 15, 17 e 19 maggio la prima rappresentazione mondiale dell’opera Olympia, scritta dal compositore Nicola Campogrande con il libretto di Piero Bodrato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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