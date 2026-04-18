Bologna il sogno tra flauto e arpa | debutto di Opachi Riflessi Lunari

Il 22 aprile alle 20.30, nella Sala Biagi all’interno del Complesso del Baraccano a Bologna, si terrà la prima mondiale di Opachi Riflessi Lunari, un evento musicale che coinvolgerà un ensemble con strumenti come il flauto e l’arpa. La serata si svolgerà nel Quartiere Santo Stefano, attirando l’attenzione degli appassionati di musica classica e contemporanea. L’ingresso è previsto senza prenotazione, con la possibilità di assistere alla prima esecuzione di questo nuovo progetto artistico.

Il 22 aprile alle ore 20.30, la Sala Biagi situata all’interno del Complesso del Baraccano, nel cuore del Quartiere Santo Stefano a Bologna, diventerà il palcoscenico per un evento musicale di assoluto rilievo: la presentazione mondiale di Opachi Riflessi Lunari. La compositrice locale Emanuela Turrini presenterà infatti il suo nuovo lavoro scritto appositamente per l’incontro tra flauto e arpa, che vedrà protagonisti i musicisti Marco Fenili e Agatha Bocedi. L’appuntamento rientra nel prestigioso ciclo di 25 incontri concertistici organizzati dall’Associazione Musicale Conoscere la Musica, la cui programmazione stagionale si estende da febbraio fino a novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, il sogno tra flauto e arpa: debutto di Opachi Riflessi Lunari Notizie correlate La Grande opera in Villa Reale. Il debutto col ’Flauto Magico’La “prima”, ancora incompleta, delle Nozze di Figaro di Mozart fu eseguita a Monza nel 1787. Leggi anche: Bologna, riflessi sulle Comunali: “Adesso il centrodestra non può più aspettare”