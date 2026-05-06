Morto durante il bondage ad Alessandria | amante condannata a un maxi-risarcimento da 450mila euro

Una donna è stata condannata a pagare 450mila euro di risarcimento alla famiglia di un uomo di 61 anni deceduto dieci anni fa durante una sessione di bondage. L’uomo è morto soffocato mentre praticava questa attività con la sua amante. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha analizzato le circostanze della morte e la responsabilità della donna coinvolta.