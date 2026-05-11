Bologna candidata per Frontier AI il polo europeo sull' intelligenza artificiale

Bologna si candida come sede per Frontier AI, il nuovo polo europeo dedicato all'intelligenza artificiale. La candidatura si focalizza sul Tecnopolo della città, che rappresenta un elemento chiave in questa iniziativa. La decisione riguarda l'inclusione dell’Italia nella rete di infrastrutture dedicate all’IA in Europa. La selezione sarà decisa tra diverse città candidate, con l’obiettivo di creare un centro di ricerca e sviluppo nel settore.

L'Italia punta su Bologna e sul Tecnopolo per entrare nel cuore della nuova infrastruttura europea dell'intelligenza artificiale. Il ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ha incontrato l'11 maggio 2026 il commissario europeo per le start-up, la ricerca e l'innovazione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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