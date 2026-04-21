Stop ai deepfake a sfondo sessuale scadenze slittate | il Parlamento europeo riscrive le regole sull’intelligenza artificiale

Il Parlamento europeo ha deciso di posticipare le scadenze per le nuove norme sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La revisione riguarda in particolare le restrizioni sui deepfake a sfondo sessuale, con l’obiettivo di evitare un impatto troppo severo su imprese e settori industriali. La strategia scelta è quella di un avvicinamento più graduale, senza abbandonare del tutto il progetto di regolamentazione.

Bruxelles sceglie la via della gradualità. Non una marcia indietro, ma una riorganizzazione dei tempi e delle priorità per il regolamento sull'intelligenza artificiale, che nella sua versione originale rischiava di soffocare imprese e filiere industriali con scadenze troppo strette. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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