A Bologna, un esperto ha lanciato un allarme riguardo alle intelligenze artificiali, sottolineando come queste spesso generino contenuti che non corrispondono alla realtà. La discussione si concentra sulla frammentazione delle ricerche online, sui rischi di disinformazione causati dagli algoritmi e sull'influenza crescente di queste tecnologie nelle attività quotidiane. Questo scenario solleva preoccupazioni riguardo alla qualità e alla veridicità delle informazioni disponibili sul web.

Dalla frammentazione della ricerca online alle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale, passando per i rischi della disinformazione automatica e il peso crescente degli algoritmi nella vita quotidiana. Matteo Giorgi analizza il presente e il futuro del digitale, tra opportunità, pericoli e nuove sfide per utenti, aziende ed editori. Nel mondo digitale contemporaneo la velocità dell’informazione corre ormai più degli stessi utenti. Le persone non cercano più soltanto su Google, ma interrogano sistemi di intelligenza artificiale sempre più evoluti, capaci di rispondere, sintetizzare, creare contenuti e persino simulare conversazioni umane.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Bologna. Allucinazioni web: “Le AI inventano realtà parallele online” – l’allarme di Matteo Giorgi

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