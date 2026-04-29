Allarme truffe a Sassuolo finti agenti inventano targhe clonate per svaligiare le case

A Sassuolo si registrano segnalazioni di truffe orchestrate da falsi agenti che clonano targhe di veicoli per entrare nelle case. Le forze dell'ordine stanno ricevendo denunce di cittadini che hanno subito furti o tentativi di intrusione. La tecnica prevede l'uso di targhe false o modificate per ingannare le persone e accedere agli immobili senza essere riconosciuti. La situazione sta portando a un aumento di attenzione tra i residenti.

Una nuova e insidiosa tecnica di raggiro sta prendendo di mira i cittadini sassolesi a partire dalla mattinata odierna. Il Comune ha infatti diramato una nota urgente per mettere in guardia la popolazione da una serie di telefonate sospette, effettuate da sedicenti esponenti delle forze.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Allarme truffe, finti militari. Segnalati diversi episodi Finti messaggi sulla tassa rifiuti: scatta l’allarme truffeTempo di lettura: < 1 minutoStanno circolando in questi giorni SMS ingannevoli che segnalano presunte irregolarità relative al pagamento della tassa... Una raccolta di contenuti Grande partecipazione a Finale Emilia all’incontro su prevenzione e tutela dalle truffeGrande partecipazione di pubblico e grande interesse per l’incontro su prevenzione e tutela dalle truffe, promosso dall’amministrazione comunale e che ha visto gli interventi dell’avvocato Diego Galeo ... sassuolo2000.it Le truffe corrono sul telefonino: è allarme. I vigili urbani: Ecco come difendersiAllarme truffe telefoniche. A seguito di diverse segnalazioni arrivate negli ultimi giorni, il Comando della Polizia locale invita i cittadini alla massima prudenza di fronte a tentativi di raggiro ... lanazione.it