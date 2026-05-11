Bologna 35enne russo beccato mentre provava a portare a Mosca beni di lusso violando l’embargo della guerra

A Bologna, un cittadino russo di 35 anni è stato fermato mentre tentava di imbarcare beni di lusso per circa 40mila euro destinati a Mosca, in violazione dell’embargo legato alla guerra. La Guardia di finanza, con il supporto dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha sequestrato la merce e denunciato l’uomo. L’intervento è avvenuto presso l’aeroporto cittadino, dove sono stati trovati i beni durante i controlli.

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Un uomo che portava con sé beni da 40mila euro è stato denunciato dalla Guardia di finanza bolognese, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in servizio all’aeroporto “G. Marconi”, nell’ambito delle operazioni di contrasto ai traffici illeciti e all’attuazione delle normative restrittive sul conflitto russo-ucraino. In questo caso, i finanzieri hanno individuato e fermato un tentativo di esportazione illecita di materiali di lusso. Si è trattato di un intervento conseguito da un’analisi di rischio sui passeggeri che, come hanno spiegato le Fiamme gialle in una nota, «ha consentito di individuare un cittadino russo di 35 anni, proveniente da Istanbul e diretto nel proprio Paese di origine».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bologna, 35enne russo beccato mentre provava a portare a Mosca beni di lusso violando l’embargo della guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Due petroliere russe si dirigono a Cuba violando l’embargo di TrumpUna sfida di Vladimir Putin a Donald Trump in un momento in cui il caos mondiale sta arrivando al picco, o un tentativo di saggiare fino a che punto... L’articolo 9 della costituzione italiana. Beni culturali e ambientali come beni comuni": Tomaso Montanari a BolognaVenerdì 27 febbraio alle ore 11, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ospiterà il dialogo di Tomaso Montanari con Eleonora...