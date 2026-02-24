L’articolo 9 della costituzione italiana Beni culturali e ambientali come beni comuni | Tomaso Montanari a Bologna

Tomaso Montanari ha discusso dell’articolo 9 della Costituzione italiana durante un evento a Bologna, motivato dalla necessità di proteggere i beni culturali e ambientali come risorsa condivisa. La discussione si è concentrata sull’importanza di valorizzare il patrimonio pubblico per garantire un futuro sostenibile. L’incontro si è svolto nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti, coinvolgendo studenti e appassionati di storia e tutela del patrimonio. La discussione prosegue con altri incontri in programma.

Venerdì 27 febbraio alle ore 11, l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospiterà il dialogo di Tomaso Montanari con Eleonora Frattarolo, dal titolo L'articolo 9 della Costituzione italiana. Beni culturali e ambientali come beni comuni.Storico dell'arte, nato a Firenze nel 1971, Tomaso Montanari si è formato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa ed è attualmente rettore dell'Università per Stranieri di Siena, dove insegna Storia dell'arte moderna. Specialista dell'arte europea del Seicento, ha pubblicato oltre cento saggi, distinguendosi per un metodo che intreccia filologia, ricerca documentaria e interpretazione storico-sociale.