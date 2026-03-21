Due petroliere russe si dirigono a Cuba violando l’embargo di Trump
Due petroliere russe stanno navigando verso Cuba, nonostante le restrizioni imposte dall’embargo statunitense in vigore durante l’amministrazione Trump. Le navi sono state avvistate nel Mar dei Caraibi e si stanno dirigendo verso l’isola, ignorando le sanzioni economiche stabilite dagli Stati Uniti. La vicenda suscita attenzione internazionale e solleva interrogativi sulle possibili ripercussioni di questa operazione.
Una sfida di Vladimir Putin a Donald Trump in un momento in cui il caos mondiale sta arrivando al picco, o un tentativo di saggiare fino a che punto possono arrivare le concessioni petrolifere di Washington a Mosca in risposta al blocco dello stretto di Hormuz? La notizia è che due petroliere russe sono dirette a Cuba, nonostante sia in vigore un embargo imposto dagli Stati Uniti. La crisi energetica nell’isola ha raggiunto il suo punto più critico da decenni, con prolungati blackout, ospedali costretti a sospendere le attività e un’economia paralizzata dalla mancanza di carburante. Ma in questo contesto, le due navi potrebbero segnare la fine di oltre tre mesi senza rifornimenti esterni confermati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
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Cuba, Putin invia due petroliere e sfida il blocco di Trump x.com