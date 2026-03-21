Due petroliere russe stanno navigando verso Cuba, nonostante le restrizioni imposte dall’embargo statunitense in vigore durante l’amministrazione Trump. Le navi sono state avvistate nel Mar dei Caraibi e si stanno dirigendo verso l’isola, ignorando le sanzioni economiche stabilite dagli Stati Uniti. La vicenda suscita attenzione internazionale e solleva interrogativi sulle possibili ripercussioni di questa operazione.

Una sfida di Vladimir Putin a Donald Trump in un momento in cui il caos mondiale sta arrivando al picco, o un tentativo di saggiare fino a che punto possono arrivare le concessioni petrolifere di Washington a Mosca in risposta al blocco dello stretto di Hormuz? La notizia è che due petroliere russe sono dirette a Cuba, nonostante sia in vigore un embargo imposto dagli Stati Uniti. La crisi energetica nell’isola ha raggiunto il suo punto più critico da decenni, con prolungati blackout, ospedali costretti a sospendere le attività e un’economia paralizzata dalla mancanza di carburante. Ma in questo contesto, le due navi potrebbero segnare la fine di oltre tre mesi senza rifornimenti esterni confermati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Due petroliere russe si dirigono a Cuba violando l’embargo di Trump

Articoli correlati

Assedio a Cuba: Trump rafforza l’embargo, L’Avana tremaDonald Trump lo ha lasciato intendere: Cuba “potrebbe cadere presto” e L’Avana è il bersaglio numero uno, dopo la svolta a Caracas, della nuova...

Mosca chiama L’Havana: il Cremlino sfida l’embargo con due petroliere pronte a rifornire l’isola di gas e petrolio“La Russia ribadisce la sua incrollabile solidarietà con il governo e il fraterno popolo di Cuba”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Due petroliere

Temi più discussi: Mosca chiama L'Havana: il Cremlino sfida l'embargo con due petroliere pronte a rifornire l'isola di gas e petrolio; Trump autorizza l’acquisto limitato e temporaneo di greggio dalle petroliere russe; Cuba, viceministro energia: Petrolio russo? Nostro diritto sovrano comprare combustibile; Negli ospedali di Cuba.

Metagaz, la petroliera russa alla deriva ha raggiunto le acque libicheLa petroliera russa di gas naturale liquefatto danneggiata, alla deriva nel Mediterraneo da due settimane, è ora entrata nelle acque di ricerca e soccorso, lo ha dichiarato la protezione civile italia ... msn.com

«Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa, a bordo 900 tonnellate di gasolio». L'allarme del Tg1 (e il rischio ambientale)«Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di ... msn.com

Il Dipartimento del Tesoro Usa ha avvertito che a #Cuba non è consentito ricevere petrolio russo, mentre due petroliere con greggio e gas di Mosca sarebbero dirette verso L'Avana. Vedremo se anche questa volta Putin farà finta di nulla in cambio di qualcosa. facebook

Cuba, Putin invia due petroliere e sfida il blocco di Trump x.com