Blues night al Miles Jazz Club | la Germano Seggio Band sul palco

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Miles Jazz Club si è tenuta una serata dedicata al blues, con la Germano Seggio Band che si è esibita dal vivo. La performance ha attraversato le radici più profonde del genere, proponendo brani caratterizzati da energia elettrica e improvvisazioni. La serata ha offerto agli spettatori un viaggio tra sonorità che richiamano il passato, mantenendo un tocco di freschezza e spontaneità.

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Una notte di grande musica live dedicata alle radici più autentiche del blues, tra energia elettrica, improvvisazione e sonorità senza tempo. La Germano Seggio Band porterà sul palco del Miles Jazz Club uno spettacolo intenso e coinvolgente, in cui il blues diventa racconto, emozione e libertà.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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