Lucio Dalla tribute al Miles Davis jazz club | sul palco Vito De Canzio

Una serata dedicata a Lucio Dalla si è svolta al Miles Davis Jazz Club, con il chitarrista Vito De Canzio che si è esibito sul palco. L’evento ha reso omaggio al cantautore e compositore italiano, noto per le sue canzoni che hanno attraversato diverse generazioni. Il pubblico ha assistito a un concerto che ha ripercorso alcune delle sue melodie più celebri, accompagnato da interpretazioni dal vivo e da un’atmosfera intima.

Una serata speciale dedicata a Lucio Dalla, poeta e innovatore della musica italiana, capace di emozionare con parole e melodie senza tempo. I suoi brani più amati rivivranno sul palco del Miles Jazz Club, grazie anche alla strepitosa voce di De canzio, in una veste nuova, elegante e coinvolgente.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Lucio Dalla project in jazz tribute al Miles Davis: Vito De Canzio la voce di questo viaggio musicaleAl Miles Jazz Club omaggio a Lucio Dalla, gigante della musica italiana, con un progetto intenso e raffinato, dove le sue canzoni più amate rivivono... Simply Red tribute al Miles Jazz Club: Vito De Canzio canta i brani della band ingleseTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Le... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Sera dei Miracoli - Omaggio a Lucio Dalla - Mestre; Settimana Oncologica. Tribute band in concerto. I successi di Lucio Battisti; Bologna Bridge Band; Dalla è tornato: il sosia di Lucio gira in piazza il documentario sul jazz. Lucio Dalla e ‘Liberi’ la serata evento tra amarcord e musica: È vivo, Bologna respira con luiBologna, 4 marzo 2026 – Sold out in via Indipendenza, all’Arena del Sole per ‘Liberi’, un attraversamento vivo, contemporaneo e necessario dell’eredità di Lucio Dalla, che oggi, 4 marzo, avrebbe ... ilrestodelcarlino.it Lucio Dalla: la grande serata in musica del Carlino e tanti altri eventiC’è sempre una buona ragione per ricordare Dalla, perché la sua straordinaria capacità di visione, la sua naturale propensione ad anticipare i tempi e a segnare direttrici nell’universo della musica ... ilrestodelcarlino.it San Marino. Marcello Balestra presenta il libro “Lucio c’è – La vita e la musica di Lucio Dalla”. Venerdì 17 aprile ore 20:45 presso Sala Montelupo di Domagnano - facebook.com facebook