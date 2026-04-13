A Starbase sono in corso test più frequenti e intensi sul nuovo stadio di Starship Block 3. La Ship 39 e il Booster 19 sono stati spostati verso le aree di preparazione e la rampa 2. Le operazioni di test si concentrano sulla fase di preparazione di questi componenti per le future attività di lancio. La procedura di movimentazione fa parte di un programma di verifiche tecniche in vista di prossimi passi operativi.

A Starbase, le operazioni di test per il nuovo stadio di Starship Block 3 si intensificano con lo spostamento della Ship 39 e del Booster 19 verso le aree di preparazione e la rampa 2. Il programma Artemis punta ora sulla piena operatività del sistema di atterraggio umano tramite SpaceX e Blue Origin, rendendo cruciale la messa in servizio della versione Block 3 per garantire la costruzione dei moduli HLS. Il Booster 19 ha lasciato l’area di stoccaggio per dirigersi verso la Pad 2 dopo aver completato una serie di verifiche tecniche a metà marzo. Durante i dieci giorni trascorsi nel sito di lancio, il vettore è stato sottoposto a diverse fasi critiche: le squadre hanno effettuato due cicli di montaggio e smontaggio per affinare i sistemi di posizionamento del booster e della rampa stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Starship Block 3: SpaceX accelera i test critici sulla rampa 2

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