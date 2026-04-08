E' caos treni dopo la frana in Molise | saltano le fermate del Frecciarossa a Rimini

Dopo la frana che ha interessato la zona di Petacciato in Molise, i treni stanno subendo forti disagi su tutto il territorio nazionale. La presenza di una massa di terra che ha interrotto le linee ferroviarie ha provocato la sospensione delle fermate del Frecciarossa a Rimini, con ripercussioni sui collegamenti tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno lungo la direttrice adriatica. La situazione ha causato un blocco della circolazione ferroviaria su larga scala.

Non è più solo un’emergenza locale, ma un blocco logistico nazionale. Il movimento franoso che ha colpito la località di Petacciato, in provincia di Campobasso, ha di fatto reciso il collegamento tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno lungo la direttrice adriatica. I binari della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Frana di Petacciato, caos in A14: “Mesi per ripristinare la viabilità in Molise”. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e PescaraRoma, 7 aprile 2026 – Ci vorranno “settimane se non mesi” per ripristinare i segmenti dell’A14 e della ferrovia adriatica interessati dalla frana di...

Stop ai treni tra Lazio e Molise, circolazione sospesa dal 6 all’8 febbraio: le fermate dei bus sostitutiviInterruzione alla circolazione ferroviaria fra il Lazio e il Molise per il prossimo fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026.

Temi più discussi: Frana a Petacciato, il Molise ripiomba nel caos e torna a dividere l'Italia: treni fermi sull'Adriatica e autostrada chiusa tra Vasto sud e Termoli; Frana in Molise, treni bloccati sulla linea adriatica: si rischia l’isolamento a ridosso dell’estate; Di Marco (Pd) sulla frana fra Abruzzo e Molise e i collegamenti interrotti: Caos alla stazione di Pescara, servono servizi sostitutivi; Treni cancellati e ritardi di ore: l'infernale viaggio dei pugliesi fuori sede.

Frana in Molise, blocco dell'A14 e dei treni paralizza il sud. I binari deformati di 10 centimetriUna delle frane più grandi d'Europa, quella che sovrasta il litorale molisano a Petacciato, si risveglia dopo 11 anni e manda in tilt la costa adriatica. La circolazione ferroviaria resta bloccata tra ... msn.com

Frana in Molise, stop auto e treni e scuole chiuse: cosa succede oraSi riattiva una delle frane più estese d'Europa, quella di Petacciato: chiusi un tratto della A14, con l'asfalto lesionato in alcuni punti, e della linea ferroviaria Bari-Pescara che presenta alcuni b ... tg24.sky.it

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Le immagini del drone restituiscono l’ampiezza dei danni alle infrastrutture causati da quella che viene considerata tra le più estese frane d’Europa. Il fronte franoso, che si trova in Molise, ha coinvolto sia l’A14 che il tratto ferroviario, dividendo in due l’Italia. Al - facebook.com facebook