Oggi si registrano blocchi sulla SR 213, che stanno causando lunghe code nelle zone di Colombo, Cassia e Flaminia a Roma. La chiusura della strada ha portato a un aumento del traffico nei percorsi alternativi, creando disagi ai pendolari. Si attendono aggiornamenti sui lavori alla galleria Trapani, che potrebbero ulteriormente influenzare il flusso di veicoli nel pomeriggio. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

? Domande chiave Quali percorsi alternativi si possono usare per evitare la SR 213?. Come influenzeranno i lavori alla galleria Trapani il traffico pomeridiano?. Dove si concentrano esattamente i rallentamenti sulla Colombo oggi?. Perché i cantieri sulla Colombo stanno creando un effetto imbuto?.? In Breve Chiusura SR 213 tra km 18 e km 20 per lavori impianto elettrico Trapani.. Rallentamenti Colombo tra Macchia Saponara e Malafede per cantieri aperti.. Code su Cassia tra La Storta e Tomba di Nerone.. Traffico difficile su Flaminia fino a via dei Due Ponti e Salaria.. Lunedì 11 maggio 2026, la viabilità sulla SR 213 Flacca subisce una brusca interruzione tra il chilometro 18 e il chilometro 20 e 300 per interventi tecnici sulla galleria Trapani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco sulla SR 213 e caos a Roma: code su Colombo, Cassia e Flaminia

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