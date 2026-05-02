Un incidente sulla strada Colombo ha causato caos e blocchi nel traffico, interessando anche le arterie vicine come la Pontina e la Cassia Veientana. Le autorità hanno ricevuto numerose segnalazioni di rallentamenti e code lungo queste vie, con alcune zone che risultano completamente bloccate. Gli automobilisti sono invitati a evitare le strade interessate per limitare i disagi e trovare percorsi alternativi.

? Cosa scoprirai Quali strade evitare per non restare bloccati nel traffico?. Come influisce l'incidente sulla viabilità della Pontina e della Cassia?. Perché le stazioni Manzoni e San Giovanni sono state chiuse?. Quali deviazioni ha disposto la polizia per liberare il Grande Raccordo?.? In Breve Incidente via Oropa giovedì 1 maggio ore 20:30 blocca Colombo verso GRA. Congestione su Pontina tra Castel Romano e Spina e su Cassia Veientana. Potenziamento metropolitane fino alle 1:30 per concertone Piazza San Giovanni. Chiusure stazioni Manzoni e San Giovanni per gestione flussi festività. Un incidente in via Cristoforo Colombo all’altezza di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sulla Colombo: caos e blocchi su Pontina e Cassia Veientana

Notizie correlate

Caos nel Lazio: incidenti sulla Pontina e blocchi su Raccordo e Appia? Cosa sapere Incidenti sulla Pontina e blocchi su Appia e Aurelia domenica 26 aprile.

Caos viabilità nel Lazio: blocchi su GRA, Aurelia e CassiaIl della mobilità nella capitale e nelle zone limitrofe sta vivendo una serata di notevoli complessità, con diverse arterie principali che presentano...