Nella mattinata di oggi, le strade principali di Roma sono state interessate da diversi incidenti e code, creando disagi alla circolazione. La viabilità lungo la Colombo, la Salaria e la Tiberina è stata particolarmente congestionata, con rallentamenti significativi. Si consiglia di valutare percorsi alternativi per evitare i rallentamenti verso il Raccordo e di tenere sotto controllo gli aggiornamenti sul traffico nel corso del pomeriggio.

? Cosa scoprirai Quali strade evitare per non restare bloccati verso il Raccordo?. Come influirà l'incidente sulla Colombo sulla viabilità del pomeriggio?. Dove si stanno concentrando i blocchi più critici in zona Nord?. Perché il traffico sulla Tiberina sta creando un effetto domino?.? In Breve Chiusura corsia su via Tiberina tra via Tenuta Piccirilli e via Soriano nel Cimino.. Ingorghi sulla Salaria da Villa Spada fino a via dei Prati Fiscali.. Code sulla Nomentana verso il Raccordo in corrispondenza della rotonda via Palombarese.. Rallentamenti sulla Roma Fiumicino tra Tor Cervara e via del Cappellaccio.. Il traffico nella Capitale subisce forti rallentamenti questo giovedì 07 maggio 2026, con criticità rilevate su diverse arterie principali tra la mattina e le ore 12:05.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: incidenti e code su Colombo, Salaria e Tiberina

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