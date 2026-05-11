Nel tratto di mare noto come lo stretto di Hormuz, circa mille navi sono attualmente ferme, con un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci bloccate. Questa situazione sta portando a un aumento dei costi del bunkeraggio, che potrebbe influenzare i prezzi finali dei prodotti. Nel frattempo, alcune rotte alternative stanno cercando di sostituire il passaggio attraverso lo stretto, che rimane uno dei punti più strategici per il traffico marittimo internazionale.

? Punti chiave Come influenzerà il rincaro del bunkeraggio i prezzi finali dei prodotti?. Quali rotte alternative stanno sostituendo il passaggio nello stretto di Hormuz?. Perché il calo dei transiti a Suez aggrava la crisi energetica?. Come reagirà il sistema portuale italiano alla paralisi delle merci?.? In Breve Transiti via Capo di Buona Speranza aumentano viaggi del 120% con 20 giorni extra.. Flussi nel Canale di Suez nel 2025 calano del 48% rispetto al 2022.. Massimo Deandreis di Srm analizza l'impatto strategico dei chokepoint sull'economia mondiale.. Blocco interessa il 37% del petrolio e il 28% del GPL globale.. Lo stretto di Hormuz registra un crollo dell’89% dei transiti giornalieri in pochi mesi, lasciando ferme nel Golfo quasi 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco a Hormuz: 1.000 navi ferme e 23,7 miliardi di dollari fermi

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