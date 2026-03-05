Le compagnie assicurative | Ferme intorno allo stretto di Hormuz 1000 navi per un valore di 25 miliardi di dollari

Circa mille navi sono attualmente ferme nel Golfo Persico e nelle acque vicino allo Stretto di Hormuz, con un valore totale di circa 25 miliardi di dollari. Le compagnie assicurative confermano questa situazione di blocco, mentre la tensione in Medio Oriente continua a salire, rendendo più rischioso il traffico marittimo nella regione.

Circa mille navi sono ferme nel Golfo Persico e nelle acque circostanti lo Stretto di Hormuz, mentre cresce la tensione in Medio Oriente e aumentano i rischi per il traffico marittimo. Secondo i dati del mercato assicurativo Lloyd’s of London, citati da Reuters, metà delle navi sono petroliere o trasportano gas. Il valore complessivo dei soli scafi e impianti di bordo, senza il carico, è superiore a 25 miliardi di dollari. Nonostante la situazione, domenica 1° marzo almeno 40 navi hanno comunque attraversato lo stretto, da cui passa il 20% delle esportazioni globali giornaliere di petrolio e gnl. Il blocco parziale del canale sta provocando per questo forti aumenti dei prezzi globali, in particolare per il petrolio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stretto di Hormuz bloccato fra navi ferme e rischio rialzo per il prezzo dell'energia, stop alle assicurazioniLo Stretto di Hormuz fra Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti risulta oggi di fatto chiuso: non c’è stata una dichiarazione formale di stop ai traffici...

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. “Il blocco? Sarebbe un cataclisma”Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio.

