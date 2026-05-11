Blocchi notturni al casello di Orte | deviazioni per Roma e Firenze

Nelle prossime notti, il casello di Orte sarà chiuso in specifici intervalli orari, con deviazioni indicate per chi si dirige verso Roma e Firenze. Durante questi periodi, gli automobilisti dovranno seguire percorsi alternativi, con indicazioni precise lungo le strade circostanti. La chiusura è programmata in modo da riguardare determinate fasce orarie, ma non sono stati ancora comunicati dettagli completi sui tempi esatti di ogni blocco.

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? Domande chiave Quali sono le fasce orarie esatte in cui il casello sarà chiuso?. Come cambieranno i percorsi per chi deve raggiungere Roma o Firenze?. Dove si trovano le uscite alternative per evitare il blocco notturno?. Quali sono le deviazioni obbligatorie previste per chi viaggia verso Magliano Sabina?.? In Breve Blocchi notturni dalle 22:00 dell'11 maggio alle 06:00 del 13 maggio.. Uscita di Magliano Sabina alternativa per chi deve raggiungere Orte.. Deviazioni verso Roma tramite uscite di Attigliano o Magliano Sabina.. Interventi di risanamento pavimentazione impattano logistica e pendolari della Tuscia.. Il casello di Orte subirà interruzioni alla viabilità tra l’11 e il 13 maggio per permettere il risanamento della pavimentazione stradale, con blocchi specifici previsti nelle ore notturne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocchi notturni al casello di Orte: deviazioni per Roma e Firenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blocchi notturni sull’A1: cantieri e deviazioni verso NapoliUn incidente stradale con coinvolgimento di diversi veicoli ha rallentato il flusso sulla parte interna del Raccordo Anulare, tra le uscite di... Blocchi notturni su A9 e A8: deviazioni obbligatorie per i cantieri? Cosa scoprirai Quali strade percorrerai per evitare il blocco tra Saronno e Lainate? Come cambieranno i tuoi spostamenti verso Varese e Gallarate...