Blocchi notturni al casello di Orte | deviazioni per Roma e Firenze
Nelle prossime notti, il casello di Orte sarà chiuso in specifici intervalli orari, con deviazioni indicate per chi si dirige verso Roma e Firenze. Durante questi periodi, gli automobilisti dovranno seguire percorsi alternativi, con indicazioni precise lungo le strade circostanti. La chiusura è programmata in modo da riguardare determinate fasce orarie, ma non sono stati ancora comunicati dettagli completi sui tempi esatti di ogni blocco.
? Domande chiave Quali sono le fasce orarie esatte in cui il casello sarà chiuso?. Come cambieranno i percorsi per chi deve raggiungere Roma o Firenze?. Dove si trovano le uscite alternative per evitare il blocco notturno?. Quali sono le deviazioni obbligatorie previste per chi viaggia verso Magliano Sabina?.? In Breve Blocchi notturni dalle 22:00 dell'11 maggio alle 06:00 del 13 maggio.. Uscita di Magliano Sabina alternativa per chi deve raggiungere Orte.. Deviazioni verso Roma tramite uscite di Attigliano o Magliano Sabina.. Interventi di risanamento pavimentazione impattano logistica e pendolari della Tuscia.. Il casello di Orte subirà interruzioni alla viabilità tra l’11 e il 13 maggio per permettere il risanamento della pavimentazione stradale, con blocchi specifici previsti nelle ore notturne.🔗 Leggi su Ameve.eu
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