Blitz tra Jesi e Senigallia | 3 patenti ritirate per guida in stato alterato
Durante un blitz tra Jesi e Senigallia, tre conducenti sono stati fermati e a tutti sono state ritirate le patenti per aver guidato in stato di alterazione. Un conducente fermato a Jesi aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Intanto, sulla Statale a Marzocca, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli, senza che siano stati segnalati feriti gravi.
? Domande chiave Quanto era alto il tasso alcolemico del conducente fermato a Jesi?. Come è successo l'incidente sulla Statale a Marzocca?. Cosa ha rivelato lo screening salivare al giovane fermato a Ostra?. Quali conseguenze legali attendono i tre conducenti denunciati?.? In Breve Jesi: uomo di 41 anni con 1,52 gl di alcol patente revocata.. Marzocca: conducente di 43 anni con 0,98 gl causa scontro su Statale 16.. Ostra: giovane di 22 anni positivo ai cannabinoidi dopo screening salivare.. Controlli capillari tra Jesi, Senigallia e Ostra durante l'intero fine settimana.. Tre patenti sono state ritirate dai carabinieri della provincia di Ancona durante un operativo di controllo capillare avvenuto nel fine settimana tra Jesi, Senigallia e Ostra.🔗 Leggi su Ameve.eu
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