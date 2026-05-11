Blitz tra Jesi e Senigallia | 3 patenti ritirate per guida in stato alterato

Durante un blitz tra Jesi e Senigallia, tre conducenti sono stati fermati e a tutti sono state ritirate le patenti per aver guidato in stato di alterazione. Un conducente fermato a Jesi aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Intanto, sulla Statale a Marzocca, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli, senza che siano stati segnalati feriti gravi.

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? Domande chiave Quanto era alto il tasso alcolemico del conducente fermato a Jesi?. Come è successo l'incidente sulla Statale a Marzocca?. Cosa ha rivelato lo screening salivare al giovane fermato a Ostra?. Quali conseguenze legali attendono i tre conducenti denunciati?.? In Breve Jesi: uomo di 41 anni con 1,52 gl di alcol patente revocata.. Marzocca: conducente di 43 anni con 0,98 gl causa scontro su Statale 16.. Ostra: giovane di 22 anni positivo ai cannabinoidi dopo screening salivare.. Controlli capillari tra Jesi, Senigallia e Ostra durante l'intero fine settimana.. Tre patenti sono state ritirate dai carabinieri della provincia di Ancona durante un operativo di controllo capillare avvenuto nel fine settimana tra Jesi, Senigallia e Ostra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz tra Jesi e Senigallia: 3 patenti ritirate per guida in stato alterato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Controlli a tappeto nel weekend: tre patenti ritirate tra Jesi e SenigalliaAncona, 11 maggio 2026 -Il fine settimana appena trascorso sulle strade della provincia di Ancona è stato segnato da un’intensa attività di... Ponte di Pasqua: 7 patenti ritirate tra Senigallia e Numana? Cosa sapere Sette patenti ritirate dai carabinieri tra Senigallia e Numana durante il ponte di Pasqua. Argomenti più discussi: Restyling viale della Vittoria a Jesi, il blitz delle minoranze: Montecchiani lascia la guida del gruppo Pd; Ciclovia dell’Esino, inaugurato il nuovo ponte sul Fosso del Lupo; Il Foro Italico omaggia Gianni Clerici: Jesi protagonista agli Internazionali d’Italia; Ciclovia dell’Esino, varato il ponte tra Jesi e Castelbellino – VIDEO. Jesi, appuntamento social con il cliente per la cocaina. Blitz della polizia: pusher arrestatoJESI - Si erano dati appuntamento sui social. Sempre in chat, avevano concordato luogo e modalità per la cessione, oltre al quantitativo, il prezzo e perfino le modalità di pagamento: una parte ... corriereadriatico.it