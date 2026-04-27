Durante il ponte di Pasqua, tra Senigallia e Numana, i carabinieri hanno ritirato sette patenti di guida. Le operazioni sono state condotte per controllare il rispetto delle norme stradali e garantire la sicurezza dei cittadini. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte è stato comunicato, ma si tratta di un intervento che ha coinvolto diverse unità delle forze dell’ordine nella zona.

? Cosa sapere Sette patenti ritirate dai carabinieri tra Senigallia e Numana durante il ponte di Pasqua.. Un diciottenne rischia il divieto di guida fino ai 21 anni per alcol e foglio rosa.. Sette patenti sono state ritirate dai carabinieri tra Senigallia e Numana durante il lungo ponte del 25 aprile, con un diciottenne denunciato per aver guidato con il solo foglio rosa dopo aver consumato alcol. Le pattuglie della compagnia di Senigallia hanno presidiato le arterie principali fin dalla sera di venerdì 24 aprile, concentrando l’attenzione sulle strade che portano verso le località balneari. I controlli, distribuiti su ogni fascia oraria per coprire l’intero weekend festivo, hanno portato alla luce diverse violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza e alla mancanza di titoli abilitativi validi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Pasqua: 7 patenti ritirate tra Senigallia e Numana

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