Blitz antimafia a Caserta carabinieri e Dda Napoli colpiscono clan Casalesi | 23 misure cautelari

Nella prima mattinata, carabinieri e Dda di Napoli hanno eseguito un'operazione antimafia tra Caserta e Napoli, colpendo il clan Zagaria dei Casalesi. Oltre 150 militari sono stati impiegati nell'azione, che ha portato all'emissione di 23 misure cautelari. L'intervento si inserisce in un'indagine avviata per contrastare le attività della fazione criminale.

Blitz all’alba tra Caserta e Napoli contro la fazione Zagaria dei Casalesi. Coinvolti oltre 150 militari, indagini della Dda. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Maxi blitz anticamorra a Napoli: misure cautelari per 71 persone, colpiti i clan Mazzarella e Alleanza di SecondiglianoMaxi blitz all’alba a Napoli contro le organizzazioni camorristiche attive nel centro cittadino e nella provincia. Approfondimenti e contenuti su Dda Napoli Temi più discussi: Blitz antimafia a Caserta, carabinieri e Dda Napoli colpiscono clan Casalesi: 23 misure cautelari; Camorra, blitz contro il clan dei casalesi in provincia di Caserta: impiegati 150 carabinieri; Maxi giro di merce contraffatta tra Napoli e Caserta: quattro misure cautelari, sequestrati oltre 44mila prodotti; Napoli, rete dello spaccio smantellata: 6 arresti in blitz Polizia. Camorra, in corso blitz dei Carabinieri in provincia di CasertaSi sta svolgendo, in queste ore, un’operazione gestita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo campano, ... tg24.sky.it Operazione anticamorra tra il casertano e NapoliNumerosi indagati destinatari di provvedimenti restrittivi richiesti dalla Dda ed eseguiti dai carabinieri e dal Ros ... casertanews.it +++ ANTIMAFIA, MAXI INCHIESTA A NAPOLI +++ Indagine della Dda di Napoli su un presunto sistema di importazione e produzione di capi e profumi falsi nell’hinterland partenopeo. Sequestri per oltre 44mila articoli e ricavi stimati fino a 2 milioni di euro - facebook.com facebook