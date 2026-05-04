Tentato omicidio a Pontecagnano | quattro misure cautelari eseguite dai Carabinieri

Il 23 aprile, i Carabinieri della Sezione Operativa di Battipaglia, con il supporto di altri militari di diverse località tra Campania e Salerno, hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in un episodio di tentato omicidio a Pontecagnano. L’ordinanza è stata emessa dal giudice e riguarda diversi soggetti ritenuti responsabili di aver preso parte all'evento. Le operazioni si sono svolte in varie località della zona.

Nella giornata del 23 aprile, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia, con il supporto dei militari operanti in diversi comuni tra Campania e provincia di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura. I provvedimenti riguardano quattro persone, indagate a vario titolo per tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate in concorso, detenzione illegale e porto abusivo di arma. Per due di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per gli altri due l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Tentato omicidio a Pontecagnano: quattro misure cautelari eseguite dai Carabinieri Notizie correlate Operazione antidroga dei carabinieri, eseguite 20 misure cautelariDalle prime luci dell'alba di lunedì 23 febbraio non sono passati inosservati gli elicotteri delle forze dell'ordine che giravano nei cieli di... Leggi anche: Aggressione violenta fuori discoteca: otto misure cautelari per tentato omicidio