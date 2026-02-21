Controlli di Ats durante i Giochi Mercato Centrale blatte e sporcizia Sospese 17 attività Solo 4 in regola
di Marianna Vazzana MILANO Sporcizia e blatte al Mercato Centrale di Milano. La scoperta è avvenuta durante i controlli per la sicurezza alimentare a cura di Ats nella struttura di via Sammartini 2, affacciata su piazza IV Novembre. Risultato: su 27 esercizi commerciali esaminati dagli esperti, 17 sono stati sospesi e 6 hanno ricevuto prescrizioni con obbligo di adeguamento alle normative igienico-sanitarie. Solo 4 sono risultati conformi, meno del 15%. A riferirlo è l’Agenzia di tutela della salute della Città metropolitana di Milano, in una nota. "Considerata anche l’elevata affluenza registrata in questo periodo in città" per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
