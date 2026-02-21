Blatte ovunque e sporcizia al Mercato Centrale di Milano | 17 attività sospese dopo il blitz dell’Ats

Il Mercato Centrale di Milano presenta livelli elevati di sporcizia e presenza di blatte, motivo per cui le autorità hanno sospeso 17 attività commerciali. Durante un controllo, i vigili hanno riscontrato aree degradate e condizioni igieniche precarie. Molti clienti si affollano ancora tra bancarelle e ristoranti, ignari delle recenti restrizioni. La situazione ha spinto i gestori a intervenire per risanare le condizioni e ripristinare la sicurezza. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.

Per migliaia di pendolari e turisti era la sosta sicura per una colazione o un pranzo prima di saltare sul treno. Ma dietro l’accattivante facciata del Mercato Centrale di Milano, la realtà era ben diversa. Tra il 18 e il 19 febbraio 2026, i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) hanno passato al setaccio 27 esercizi del grande spazio gastronomico. Il bilancio è stato drastico. Solo 4 attività sono risultate in regola. Per ben 17 botteghe è scattata, invece, la sospensione immediata, mentre altre 6 dovranno adeguarsi a rigide prescrizioni igienico-sanitarie per evitare la chiusura. I motivi. 🔗 Leggi su Open.online

