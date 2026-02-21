Blatte ovunque e sporcizia al Mercato Centrale di Milano | 17 attività sospese dopo il blitz dell’Ats
Il Mercato Centrale di Milano presenta livelli elevati di sporcizia e presenza di blatte, motivo per cui le autorità hanno sospeso 17 attività commerciali. Durante un controllo, i vigili hanno riscontrato aree degradate e condizioni igieniche precarie. Molti clienti si affollano ancora tra bancarelle e ristoranti, ignari delle recenti restrizioni. La situazione ha spinto i gestori a intervenire per risanare le condizioni e ripristinare la sicurezza. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.
Per migliaia di pendolari e turisti era la sosta sicura per una colazione o un pranzo prima di saltare sul treno. Ma dietro l’accattivante facciata del Mercato Centrale di Milano, la realtà era ben diversa. Tra il 18 e il 19 febbraio 2026, i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) hanno passato al setaccio 27 esercizi del grande spazio gastronomico. Il bilancio è stato drastico. Solo 4 attività sono risultate in regola. Per ben 17 botteghe è scattata, invece, la sospensione immediata, mentre altre 6 dovranno adeguarsi a rigide prescrizioni igienico-sanitarie per evitare la chiusura. I motivi. 🔗 Leggi su Open.online
Controlli di Ats durante i Giochi. Mercato Centrale, blatte e sporcizia. Sospese 17 attività. Solo 4 in regolaAts ha effettuato controlli al Mercato Centrale di Milano, riscontrando presenza di blatte e elevati livelli di sporcizia.
Maxi controlli al Mercato Centrale, trovate blatte e sporcizia: sospese 17 attivitàDurante un maxi controllo al Mercato Centrale di via Sammartini 2, si sono trovate blatte e livelli di sporcizia sopra la norma.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mercato Centrale, blatte e sporco: ATS sospende 17 attività di ristorazione.
Blatte e sporcizia, blitz di Ats al Mercato Centrale: chiusi 17 locali, solo 4 attività in regolaGli ispettori di corso Italia hanno controllato bar e ristoranti nella sede di Milano in via Sammartini: Gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione ... milano.repubblica.it
Maxi controlli al Mercato Centrale, trovate blatte e sporcizia: sospese 17 attivitàLe attività controllate riguardano la ristorazione, tavola calda, bar, pizzeria e pasticceria. Le blatte sarebbero state trovate diffusamente. Oltre alle 17 attività sospese, altre 6 hanno ricevuto ... milanotoday.it
Mercato Centrale di Milano, Ats sospende 17 attività: “Gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione” Ventisette esercizi controllati in via Sammartini. Riscontrata la presenza diffusa di blatte, sia vive che morte, oltre a sporco pregresso non rimosso. Pienam - facebook.com facebook
Dopo un’ispezione sanitaria al Mercato Centrale di Milano sono stati chiusi temporaneamente 17 ristoranti su 27 x.com