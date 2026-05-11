Bisceglie | ecco il calendario delle farmacie di turno dall’11 al 17 maggio

Dal 11 al 17 maggio, è stato pubblicato il calendario con le farmacie di turno a Bisceglie. Per il prossimo fine settimana, ci sono indicazioni precise sulle farmacie aperte sabato 16 maggio e quelle disponibili domenica 17 maggio. La lista include i nomi e le ubicazioni delle strutture che garantiranno il servizio durante questi giorni. Le informazioni sono disponibili online e presso le farmacie stesse.

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? Domande chiave Quali farmacie saranno aperte questo sabato 16 maggio?. Dove si trova la farmacia di turno per domenica 17 maggio?. Chi garantisce l'assistenza medica in via Imbriani mercoledì?. Come sono distribuiti i presidi sanitari nel centro storico?.? In Breve Lunedì 11 maggio farmacia San Francesco in via Cala dell’Arciprete 20. Martedì 12 maggio farmacia Al Seminario in viale Calace 4. Mercoledì 13 maggio farmacia Silvestris in via Imbriani 143. Giovedì 14 maggio farmacia D’Amore in via G. Di Vittorio 158. Dall’11 al 17 maggio 2026, le farmacie di Bisceglie garantiscono i servizi di turno per assistere la cittadinanza con turnazioni quotidiane che coprono ogni angolo del centro urbano e delle zone limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie: ecco il calendario delle farmacie di turno dall’11 al 17 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bisceglie: ecco il calendario delle farmacie di turno dal 20 al 26 aprileIl servizio di assistenza farmaceutica a Bisceglie si organizza per la settimana che inizia oggi, lunedì 20 aprile 2026, garantendo l’apertura di... Bisceglie: ecco il calendario completo delle farmacie di turno? Cosa sapere Calendario farmacie di turno a Bisceglie dal 27 aprile al 3 maggio.