Bisceglie | ecco il calendario completo delle farmacie di turno

A Bisceglie è stato pubblicato il calendario completo delle farmacie di turno per la settimana dal 27 aprile al 3 maggio. Il servizio di assistenza sanitaria diurnea garantisce l'apertura delle farmacie nelle diverse zone della città durante tutto il periodo indicato. La suddivisione delle aperture consente ai cittadini di poter contare su un punto di riferimento per eventuali necessità di farmaci o consultazioni di emergenza.

? Cosa sapere Calendario farmacie di turno a Bisceglie dal 27 aprile al 3 maggio.. Il servizio garantisce assistenza sanitaria capillare in tutta la città per l'intera settimana.. Lunedì 27 aprile 2026, le farmacie di Bisceglie iniziano il turno di guardia con la sede al Seminario in Viale Calace 4, garantendo assistenza sanitaria ai cittadini per l’intera settimana. La gestione del servizio farmaceutico locale si snoda attraverso un calendario preciso che vede i presidi attivi in diverse zone del centro e dei quartieri. Per questa prima giornata di lunedì, il punto di riferimento è il Seminario situato in Viale Calace 4. Il servizio proseguirà poi martedì 28 aprile con la farmacia Malcangio, posizionata in Piazza Vittoria Emanuele 37.🔗 Leggi su Ameve.eu

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