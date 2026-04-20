A Bisceglie, il servizio di assistenza farmaceutica si organizza per la settimana dal 20 al 26 aprile 2026, con un calendario di farmacie di turno. Durante questo periodo, alcuni presidi rimarranno aperti oltre gli orari abituali per assicurare assistenza ai cittadini nelle fasce orarie non coperte dalle farmacie normalmente aperte. La rotazione delle farmacie di turno è stata definita per garantire continuità nel servizio.

Il servizio di assistenza farmaceutica a Bisceglie si organizza per la settimana che inizia oggi, lunedì 20 aprile 2026, garantendo l’apertura di presidi specifici per rispondere alle necessità dei cittadini nelle ore non coperte dai normali orari di attività. Il calendario dei turni, che coprirà i giorni fino a domenica 26 aprile, vede una distribuzione capillare tra le diverse zone della città, con aperture programmate in via Di Molfetta, via della, via Lamaveta, via Vittorio, via Imbriani, piazza Vittorio Emanuele e via dell’Arciprete. Il calendario dei presidi per i prossimi sette giorni. avesse necessità di assistenza immediata nella giornata di lunedì 20 aprile, il punto di riferimento è la farmacia Salsello situata in via L.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie: ecco il calendario delle farmacie di turno dal 20 al 26 aprile

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