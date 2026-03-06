Ridatemi la favola critica semiseria sull' IA | la presentazione del libro di Gioia Pace

Una conferenza si è svolta a Piacenza, organizzata dalla Società Dante Alighieri, durante la quale è stato presentato il libro di Gioia Pace intitolato “Ridatemi la favola, critica semiseria sull'IA”. L'evento ha coinvolto diversi partecipanti interessati alla discussione sull’intelligenza artificiale, un tema molto attuale che suscita opinioni contrastanti, tra approvazioni e timori, a seconda delle prospettive.

Da sinistra Gioia Pace, la presidente della sezione provinciale di Unicef Lidia Pastorini, Jacopo Ferraiolo e la collaboratrice Lisa Atanasio e Roberto Laurenzano L’Intelligenza Artificiale, argomento di massima attualità, con conseguenti approvazioni o timori, come sempre accade dove si introducano innovazioni o riforme, è stata oggetto di una conferenza organizzata dalla Società “Dante Alighieri” di Piacenza, con presentazione del recente libro della scrittrice Gioia Pace su “Ridatemi la Favola”- Critica semiseria (ma non spietata) sull’I.A.”: un incontro con l’autrice, svoltosi con successo in Galleria Biffi Arte. “Ridatemi la favola” non... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it "Ridatemi la favola", la scrittrice Gioia Pace presenta il suo libro alla Galleria Biffi ArteL’ intelligenza artificiale (Ia) è indubbio argomento di attualità, e l’incontro con Gioia Pace ha l’intento non di accusare l’utilità... Leggi anche: Napoli, presentazione del libro Lasciatemi morire in pace: etica, medicina e diritto nel fine vita Altri aggiornamenti su Gioia Pace. Argomenti discussi: Ridatemi la favola, la scrittrice Gioia Pace presenta il suo libro alla Galleria Biffi Arte; Ridatemi la favola. Critica semiseria (non certo spietata) sull'IA.