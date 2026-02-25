Donna decapitata convalidato il fermo per Issam Recitava versetti del Corano

È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare in carcere per Issam Chlih, il ventinovenne marocchino senza fissa dimora unico indagato per l’omicidio di Silke Sauer. La donna, anch’essa senza fissa dimora, tedesca di 44 anni trovata decapitata vicino a un casolare abbandonato nel parco dell’ex area Cnr di Scandicci. Una misura, quella del fermo, convalidata dal gip Roberta di Maria, attuata a causa del rischio che Chilh fugga e che reiteri il reato. Come riportato dall’Ansa le modalità “brutali” dell’omicidio e la personalità dell’indagato hanno indotto il gip a ritenere che possa rivolgersi a persone del paese di origine per scappare. Inoltre le modalità del delitto e il tentativo di ripulire la scena del crimine, una volta commesso l’atto, secondo il giudice evidenziano “una pervicacia criminale fuori dal comune”. La sera del 16 febbraio Issam Chlih e Silke Sauer si trovavano insieme, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, e avevano fatto tappa in un bar di Firenze nei pressi della stazione Leopolda. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

