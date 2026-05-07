Bimbo di sei mesi morto in culla la Procura apre un fascicolo

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo in relazione alla morte di un bambino di sei mesi, avvenuta domenica pomeriggio a Jesi. La notizia è stata confermata dalle autorità giudiziarie, che stanno valutando eventuali accertamenti o indagini in corso. La vicenda riguarda un neonato trovato senza vita nella sua culla, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze.

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ANCONA - La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per la morte in culla di un bambino di sei mesi, avvenuta domenica pomeriggio a Jesi. Un atto dovuto dopo l’esposto dei genitori, di origine nigeriana, presentato contro la pediatra che aveva in cura il loro figlio. Disposta l’autopsia che sarà.🔗 Leggi su Anconatoday.it ULTIM'ORA BIMBO DI 8 ANNI TROVATO MORTO IN CASA. IL CORPO DELLA MADRE RINVENUTO IN MARE - SALENTO Notizie correlate Bimbo di 6 mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatraANCONA - I genitori del bambino di sei mesi, morto in culla domenica, a Jesi, hanno presentato un esposto contro la pediatra che seguiva loro figlio. Bambino di sette anni morto a Rivara, la procura apre un fascicolo e dispone l'autopsiaAffetto da una grave patologia dalla nascina, una decina di giorni prima era stato sottoposto a un intervento chirurgico La procura di Ivrea ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bimbo di sei mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatra; Un malore improvviso, poi la tragedia: bimbo di sei mesi muore in casa a Jesi. Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarlo; Bimbo di 6 mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatra; Bimbo morto, esposto contro la pediatra. Bimbo di sei mesi morto in culla, la Procura di Ancona apre un fascicoloLa Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per la morte in culla di un bambino di sei mesi, avvenuta domenica pomeriggio a Jesi. Un atto dovuto dopo l'esposto dei genitori, di origine nigeriana, pres ... ansa.it Bimbo di sei mesi morto in culla a Jesi: esposto dei genitori contro la pediatraJESI – Una tragedia che a distanza di 48 ore continua ad addolorare un’intera comunità quella del piccolo Elijah, un bambino di soli sei mesi morto in culla nella giornata di domenica 3 maggio. I geni ... veratv.it Incontrerà il Papa Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a Napoli a causa di un trapianto di cuore fallito. A darne notizia è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia d - facebook.com facebook Bimbo cadde dalle Mura di #Lucca, testimone a sorpresa smentisce il padre: “Non finì subito di sotto” x.com