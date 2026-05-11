Bimbo di 5 anni muore in ospedale | era ricoverato per forti mal di pancia

Un bambino di cinque anni, ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è deceduto durante il ricovero. Il piccolo era stato trasferito nel nosocomio per alcuni accertamenti, dopo aver manifestato dolori addominali intensi. La famiglia ha ricevuto la notizia della morte senza ulteriori dettagli sulle cause. Le autorità competenti stanno indagando sull'accaduto per chiarire le circostanze del decesso.

Un bambino di 5 anni è morto mentre era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il piccolo era stato trasferito al nosocomio per essere sottoposto ad alcuni accertamenti dopo che aveva avvertito forti dolori addominali. Il casoA dare la notizia del decesso è stato lo stesso ospedale.🔗 Leggi su Today.it

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