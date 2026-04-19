Bimbo di 7 anni annegato alle terme si indaga per omicidio colposo

Un bambino di sette anni è morto annegato presso una struttura termale. Le autorità hanno aperto un'indagine per omicidio colposo e nelle prossime 24 ore verrà eseguita l'autopsia sul suo corpo. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La famiglia del piccolo si trova sotto shock, mentre le forze dell'ordine lavorano per fare luce sulla vicenda.

La procura di Cassino ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo sulla morte del piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni deceduto nel pomeriggio di sabato 18 aprile annegando nella vasca termale di un centro a Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. Al momento, non risultano persone iscritte nel registro degli indagati., Era un weekend spensierato, di vacanza, per la famiglia del piccolo Gabriele. Un'occasione per fare due giorni "fuori porta", allontanarsi dal caos di Roma e ritirarsi a Suio Terme, nel Basso Lazio in provincia di Latina. Poi la tragedia alle quattro di pomeriggio di sabato. La piscina del centro termale è piena, il bimbo di 7 anni si immerge ma non torna su.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bimbo di 7 anni annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo Notizie correlate Bimbo annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettoneUna giornata di vacanza trasformata in tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettoneUna giornata di vacanza trasformata in tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone; Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di Suio; Latina, bimbo di sette anni muore annegato in un centro termale; Bimbo di 7 anni precipita da balcone a Bari: ricoverato in gravissime condizioni. Bimbo di 7 anni morto annegato nella piscina delle terme: l'ipotesi drammaticaSi indaga per chiarire cosa abbia provocato il decesso del bambino, avvenuto nel comune di Castelforte all'interno di uno stabilimento termale ... notizie.it Il dramma del bimbo di 7 anni annega in piscina, sequestrato il centro termaleLa tragedia è avvenuta ieri nel basso Lazio durante una festa di compleanno, indagini dei carabinieri e accertamenti della procura di Cassino ... gazzettadelsud.it “Tutti ci avevano detto che era un’operazione semplicissima, senza rischi. Vogliamo sapere cos’è successo” Parla il papà del bimbo di 2 anni morto in ambulanza tra Rovigo e Padova: "Martedì hanno distrutto una famiglia. Mi sono fidato e me l'hanno ammazz - facebook.com facebook Tragedia alle terme di Suio, bimbo di 7 anni muore in piscina, forse risucchiato da un bocchettone x.com