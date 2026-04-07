Bimbo di 7 anni azzannato in strada da rottweiler a Mestre padrone scappa ma viene rintracciato | è un 17enne

Un bambino di sette anni è stato morso da un rottweiler in una strada di Mestre, riportando ferite al braccio che hanno richiesto un ricovero di quaranta giorni. Dopo l’attacco, il proprietario dell’animale, un ragazzo di 17 anni, è scappato, ma è stato successivamente rintracciato dalle forze dell’ordine. Ora il proprietario deve rispondere di reati legati alle lesioni colpose e all’omessa custodia del cane.

Il piccolo è finito in ospedale con quaranta giorni di prognosi per le ferite al braccio mentre il proprietario dell’animale deve rispondere ora dei reati di lesioni colpose e omessa custodia del cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, dopo l'aggressione il padrone scappa con il cane: il piccolo è graveMESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio. Leggi anche: Investe un ciclista e scappa, pirata della strada rintracciato grazie alle telecamere OMG good Rottweiler saves kid from falling #shorts Temi più discussi: Bimbo ucciso a botte, ridotta a 30 anni in appello la pena per la madre che non impedì l’infanticidio; Era torinese il bimbo morto in un incidente in moto col padre, la madre li seguiva in auto; Bimbo ucciso a bastonate dal patrigno a Napoli, mamma condannata a 30 anni; Scontro in autostrada, muore bimbo di 8 anni sbalzato dalla moto: sotto shock il padre illeso. Campania, bimbo di 7 anni ucciso a bastonate, Nappi (Lega): Perplessi e amareggiati per sconto di pena a madreNapoli, 1 Aprile - Le sentenze vanno sempre rispettate, anche se davanti a Giuseppe, un bimbo di 7 anni ucciso a bastonate e al tentato omicidio della sua ... sciscianonotizie.it Bimbo di 8 anni muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padreIl bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto ... ilgiornale.it "Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso, capace di trasmettere ogni giorno allegria e spensieratezza a tutti" Il messaggio di cordoglio del Torino per la morte del piccolo Ismael - facebook.com facebook Bimbo di 8 anni muore sulla A21: era in moto con il padre, la mamma li seguiva in auto. Rientravano a Torino dopo una gita fuori porta x.com