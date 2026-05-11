Bilancio 2026 | il Pd chiede più risorse per sanità e protezione civile

Il Partito Democratico ha presentato una richiesta di aumento di risorse nel bilancio 2026, con specifico riferimento a settori come la sanità e la protezione civile. Tra le questioni sollevate ci sono i cambiamenti previsti nell’assistenza domiciliare per i disabili gravi nel triennio e gli stanziamenti destinati a sostenere le famiglie che affrontano difficoltà con gli affitti. La discussione si concentra sui finanziamenti e sulle modalità di distribuzione delle risorse pubbliche.

? Domande chiave Come cambierà l'assistenza domiciliare per i disabili gravi nel prossimo triennio?. Quanto fondi verranno stanziati per aiutare le famiglie con affitti in difficoltà?. Perché la gestione commissariale della sanità molisana è stata messa in discussione?. Chi gestirà i nuovi fondi per la manutenzione del territorio e dei consorzi?.? In Breve Salvatore, Facciolla e Fanelli propongono 4,9 milioni annui per canoni di locazione 2026-2028.. Fondo non autosufficienza: 2 milioni di euro extra annui per il triennio 2026-2028.. 200mila euro annui per progetti culturali e street art nel triennio 2026-2028.. Stabilizzazione lavoratori Protezione Civile per rispondere alle emergenze meteo in provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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