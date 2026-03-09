Protezione civile replica Di Cocco | Rimborsi in verifica Le risorse ci sono

La Protezione civile ha confermato che le risorse finanziarie sono disponibili e che non ci sono problemi di copertura economica. Il portavoce ha aggiunto che le verifiche sui rimborsi sono attualmente in corso, senza specificare una data di conclusione. La comunicazione arriva in risposta a richieste di chiarimenti riguardo alle risorse destinate alle pratiche di rimborso.

L’assessore risponde a Latina Bene Comune: “Polemica politica che rispediamo al mittente. L’introduzione del nuovo sistema informatico di gestione degli atti amministrativi sta causando rallentamenti” “Le risorse ci sono, e non c’è nessun problema di copertura economica. Le verifiche sui rimborsi sono in corso”. A replicare alle accuse arrivate da Lbc sulla vicenda dei rimborsi alle associazioni di Protezione civile è l’assessore al ramo del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco. Il caso è esploso nel pomeriggio di ieri quando dal movimento civico è arrivata la notizia della sospensione di ogni attività comunicata dalle associazioni di Protezione civile all’amministrazione a causa del mancato rinnovo delle convenzioni con il Comune e della mancata corresponsione dei rimborsi spese per quanto svolto nell’anno 2025. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Protezione Civile, Musumeci “Firmato decreto risorse per emergenze regionali”Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Leggi anche: I danni causati dal ciclone, Siracusano al capo della protezione civile: "Garantite risorse anche per Messina" Contenuti e approfondimenti su Protezione civile Temi più discussi: Protezione civile, Di Cocco replica alle critiche: Rimborsi in verifica, i fondi ci sono; Protezione Civile al collasso: Solo in cinque e senza mezzi; Regione replica al Comune: Pronti al confronto, ma richieste inammissibili; Dissesto, Terrile replica a Bucci: Il problema non può essere trattato con i percorsi ordinari. Protezione civile, replica Di Cocco: Rimborsi in verifica. Le risorse ci sonoL’assessore risponde a Latina Bene Comune: Polemica politica che rispediamo al mittente. L’introduzione del nuovo sistema informatico di gestione degli atti amministrativi sta causando rallentamenti ... latinatoday.it Dissesto, Terrile replica a Bucci: Il problema non può essere trattato con i percorsi ordinariIl vicesindaco risponde alla lettera della Regione che di fatto non accoglie le richieste del Comune ... genova.repubblica.it