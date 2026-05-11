Alla Biennale di Venezia, il padiglione della Guinea si presenta con un’esposizione all’isola di San Servolo, segnando la prima partecipazione ufficiale del paese alla manifestazione. Tra gli artisti presenti c’è anche Alda Boscaro, originaria di Montebelluna, che ha portato le sue opere in mostra. La sua produzione si distingue per una ricerca pittorica coerente e approfondita, contribuendo a definire il volto della partecipazione del paese.

Tra i protagonisti della prima storica partecipazione della Repubblica di Guinea alla Biennale di Venezia, in programma all’Isola di San Servolo, figura anche Alda Boscaro, artista di Montebelluna, il cui percorso pittorico si distingue per coerenza e profondità di ricerca. Il Padiglione, nato da un’idea di Giancarlo Caneva e Walter Drescig, coinvolge complessivamente 67 artisti contemporanei ed è curato da Carlo Stragapede, proponendo un dialogo aperto tra la materia guineana e l’arte contemporanea italiana ed europea. All’interno di questo ampio progetto espositivo, Alda Boscaro presenta alcune opere significative del proprio lavoro, tra cui Interno Esterno (olio su tela, 1984), appartenente al ciclo “Uomo e ambiente”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Biennale di Venezia: il padiglione della Guinea parla veneto con le opere di Alda Boscaro

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