Un udinese curatore per il padiglione della Guinea alla Biennale

Un curatore udinese si occupa del padiglione della Guinea alla 61ª Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia. Si tratta di Carlo Stragapede, che ha il compito di seguire l’allestimento e la programmazione dell’esposizione durante l’evento. Questa è la prima volta che il paese africano partecipa alla Biennale con un padiglione ufficiale.

L'udinese Carlo Stragapede è il curatore del padiglione della Guinea (all'esordio in laguna) alla 61ª Esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. La manifestazione, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, raccoglie l'eredità spirituale della curatrice Koyo Kouoh; il tema scelto, "In Minor Keys", invita il mondo a sintonizzarsi su frequenze introspettive, esplorando quelle narrazioni marginalizzate e quelle resistenze nascoste che abitano gli spazi intermedi del quotidiano e del cosmico.