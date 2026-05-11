Alla Biennale Arte 2026, illy presenta la nuova collezione di tazze chiamata In Minor Keys, dedicata all’arte e alla visione di Koyo Kouoh. La collezione si distingue per i disegni e le decorazioni che reinterpretano le sue opere e il suo stile. La presentazione avviene in occasione dell’evento, con una serie di pezzi esposti e disponibili per il pubblico. La collezione si inserisce nel contesto della manifestazione artistica internazionale.

Agli stessi valori si sono ispirati gli artisti che firmano la nuova illy Art Collection dedicata a Biennale Arte 2026 e che ne porta il nome: «La illy Art Collection In Minor Keys rappresenta un omaggio alla visione curatoriale di Koyo Kouoh, che ha concepito questa edizione come uno spazio di ascolto, stratificazione e pluralità di voci. Attraverso le opere di Alice Maher, Werewere Liking, Thania Petersen e Mohammed Z. Rahman, la tazzina diventa un luogo di incontro tra culture e narrazioni diverse, riaffermando il nostro impegno nel sostenere l’arte contemporanea come strumento di consapevolezza e connessione», spiega Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè, main sponsor della Biennale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Biennale Arte 2026, il messaggio nelle tazzine

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