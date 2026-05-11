La decisione della giuria della prossima Biennale di arte contemporanea di Venezia di dimettersi in massa ha attirato l’attenzione, scatenando un dibattito tra i partecipanti e gli organizzatori. La crisi si è acuita dopo che alcuni membri hanno criticato l’accoglienza del padiglione russo, provocando un terremoto diplomatico. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche che coinvolgono anche l’evento artistico, creando un clima di incertezza sulla regolare svolta della manifestazione.

? Punti chiave Perché la giuria della Biennale ha deciso di dimettersi in massa?. Chi ha causato il terremoto diplomatico accogliendo il padiglione russo?. Come influisce il restauro da 31 milioni sulla scelta dei materiali?. Quale nazione chiede ora l'apertura del proprio padiglione ai Giardini?.? In Breve Restauro dei padiglioni ai Giardini di Venezia da 31 milioni di euro curato da Labics.. Staff di Koyo Kouoh utilizza cartone per onorare la curatrice scomparsa nel 2025.. Padiglione Ucraina espone Origami Deer di Zhanna Kadyrova evacuato dal Donetsk.. Austria presenta Seaworld Venice di Florentina Holzinger sul rischio sommersione di Venezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale 2026: crisi tra geopolitica e arte, giuria in dimissioni

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