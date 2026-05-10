Biennale 2026 | crisi della giuria e scontro tra Presidente e Ministero

La Biennale del 2026 è al centro di una crisi che ha portato alle dimissioni della giuria internazionale dopo appena nove giorni. La tensione tra il Presidente della manifestazione e il Ministero ha generato uno scontro pubblico, mentre si discute del ruolo che avrà il nuovo Leone dei Visitatori e del suo impatto sull’arte esposta. La situazione ha suscitato attenzione nel mondo dell’arte e delle istituzioni culturali.

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