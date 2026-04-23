Biennale Arte 2026 la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e Israele

Per la prossima edizione della Biennale Arte, prevista per il 9 maggio 2026, la giuria ha deciso di non includere nella selezione ufficiale i padiglioni nazionali di Russia e Israele. Questa scelta significa che le opere esposte in quegli spazi non concorreranno per i premi assegnati durante l'evento. La decisione riguarda esclusivamente le valutazioni ufficiali dei premi, senza influenzare la partecipazione complessiva degli artisti o delle esposizioni.

Per i premi della Biennale Arte 2026, che aprirà il prossimo 9 maggio, non saranno considerati i padiglioni nazionali di Russia e Israele. Lo ha comunicato oggi ai cronisti, a margine di un evento, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, spiegando che la scelta è stata presa dalla giuria della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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