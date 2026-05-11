Il sindaco di Biella ha presentato una denuncia contro dodici consiglieri comunali, accusandoli di aver depositato firme non autentiche. Le discrepanze tra le firme sono state individuate durante un’analisi dei documenti presentati, che ha portato alla scoperta di firme falsificate. La denuncia si basa su elementi raccolti dagli uffici comunali e prevede un procedimento legale per verificare la validità delle firme contestate.

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© Ameve.eu - Biella: il sindaco denuncia 12 consiglieri per firme non autentiche

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