La denuncia dei consiglieri del gruppo Pettinari sindaco | In via Sacco nel cantiere della scuola una stanza del buco

Una "stanza del buco" per i tossicodipendenti e un ricovero per disperati all'interno del cantiere della scuola di via Sacco a Pescara. A denunciare la problematica Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Giovanni D’Andrea – rispettivamente presidente e consiglieri comunali del movimento.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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