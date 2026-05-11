A Biella sono stati arrestati tre individui coinvolti in una serie di truffe. Una delle donne si spacciava da farmacista e un’altra da infermiera, riuscendo a cambiare identità in breve tempo. Durante un secondo incontro, la truffatrice aveva nascosto qualcosa nel reggiseno, ma non sono state rese note le specifiche di cosa si trattasse. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli delle operazioni.

? Punti chiave Come ha fatto la finta infermiera a cambiare identità così velocemente?. Cosa nascondeva la truffatrice nel reggiseno durante il secondo approccio?. Come hanno fatto i complici a comunicare durante la fuga?. Perché il questore ha vietato ai tre arrestati di tornare a Biella?.? In Breve Tre residenti torinesi con precedenti per rapina ed estorsione arrestati in via Ivrea.. Targa magnetica contraffatta e attrezzature come ricetrasmittenti sequestrate in una Fiat Panda grigia.. Accessori per travestimento inclusi parrucca nel reggiseno e guanti in lattice rinvenuti in auto.. Questore emette foglio di via per vietare ai tre sospettati il ritorno a Biella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella, arrestati 3 truffatori: finta farmacista e infermiera colpite

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