Finta beneficenza per bimbi malati | denunciati due truffatori in piazza Duomo

Due persone sono state denunciate ieri pomeriggio in piazza Duomo a Catania per aver insistentemente avvicinato i passanti con comportamenti molesti. Gli agenti della polizia locale, durante un servizio di vigilanza, sono intervenuti per fermare i due individui, che si aggiravano tra la folla con atteggiamenti sospetti. In precedenza, si erano presentati come rappresentanti di un'associazione benefica, raccogliendo denaro per bambini malati.

Ieri pomeriggio in piazza Duomo a Catania, gli agenti della polizia locale, impegnati nel servizio di vigilanza, sono intervenuti per fermare due individui che si aggiravano tra la folla con atteggiamenti molesti e insistenti. Sfruttando lo svolgimento di una manifestazione sportiva dedicata al.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Una messa dedicata ai nati nel 2025. In Cattedrale e a Piazza Duomo il “benvenuto“ a bimbe e bimbiCelebrata dall’arcivescovo Renato Boccardo in Cattedrale la messa per i nati nel 2025 negli ospedali del territorio. Fenomeno urban climbing. Scalano il Duomo di notte. Due ragazzi denunciatiSi sono arrampicati lungo una grondaia che costeggia il Broletto, all’alba di domenica, per poi raggiungere il tetto del Duomo di Como, scalare la... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Pandoro gate, Chiara Ferragni prosciolta nonostante pubblicità ingannevole ed espressioni ambigue: svelate le motivazioni della sentenza; Frode digitale in Trentino | rapiti 200.000€ a un’anziana con un’app finta. I gioielli di una vita al Compro oro, due 80enni vendono tutto. «Circa 60mila euro, ma andranno in beneficenza ai bimbi malati»PADOVA - L'oro di una vita e i sogni di chi non ce l'ha fatta. Una storia che arriva da riviera Tito Livio, Padova. Dietro il bancone del negozio «Compro oro e preziosi da Chiara» c’è Chiara Guaglione ... corriereadriatico.it