pensionato pavese di 88 anni beffa i truffatori e in cella finisce la finta marescialla

Un pensionato di 88 anni di Pavia ha smascherato i truffatori dopo aver riconosciuto una falsa marescialla, che aveva tentato di raggirarlo. La causa è stata la sua attenzione e l’intuizione nel riconoscere i segnali di una truffa, portando a un’azione immediata. La vittima ha contattato i carabinieri reali, che hanno arrestato una donna coinvolta nel raggiro. La scena si è conclusa con un blitz delle forze dell’ordine.

Pavia, 24 febbraio 2026 – Il finto carabiniere è stato ingannato dalla vittima della truffa, che ha fatto arrestare dai veri militari una presunta complice. La “prontezza di spirito dell’anziano e l’immediato intervento di una pattuglia della Sezione radiomobile di Pavia”, spiegano i carabinieri in una nota diramata ieri, hanno fatto fallire un’ennesima truffa, portando anche a un arresto in flagranza. La vittima prescelta, un uomo di 88 anni di Pavia, ha ricevuto infatti la telefonata, verso le 15.30 di sabato, da parte di un sedicente maresciallo dei carabinieri, che si è presentato proprio come un militare in servizio presso la caserma di piazza San Pietro in Ciel d’Oro, sede dell’ Arma a Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

